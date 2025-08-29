Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кассация вернула на пересмотр дело кубанских пайщиков

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций по делу пайщиков из Кореновского района Краснодарского края и направил его на новое рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее суды признали отсутствующими права граждан на земельные паи, однако кассация указала на допущенные процессуальные нарушения и необходимость установления юридически значимых обстоятельств для разрешения спора. Дело вернется в Кореновский районный суд, но будет рассмотрено другим составом.

Вячеслав Рыжков

