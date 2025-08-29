Глава тарифной комиссии Ставрополья обвинен в хищении 24 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края взяла под контроль расследование уголовного дела в отношении председателя региональной тарифной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что с апреля по декабрь 2024 года генеральный директор коммерческой организации и другие лица поставляли спецодежду и средства индивидуальной защиты для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по завышенной стоимости. Ущерб госпредприятию превысил 24 млн руб.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

В августе 2025 года выяснилось, что к преступлению причастен нынешний руководитель региональной тарифной комиссии. Ранее он работал заместителем генерального директора «Ставрополькрайводоканала» и принимал решения о приёмке продукции.

27 августа 2025 года чиновнику предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.

Прокуратура сообщила, что ход и результаты расследования находятся под особым контролем надзорного ведомства.

Тат Гаспарян