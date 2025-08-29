Ростовская область потеряла 320 гектаров насаждений из-за златки изумрудной

Златка изумрудная за пять лет повредила 320 га ясеневых насаждений в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. На пресс-конференции с журналистами глава региона заявил, что спасти поврежденные деревья невозможно.

По словам господина Слюсаря, требуется оперативное вмешательство для сохранения оставшихся зеленых насаждений и предотвращения распространения насекомого на другие территории. Пораженные вредителем растения необходимо спилить и утилизировать, а на их месте высадить новые.

«Такие меры позволят остановить распространение златки и постепенно восстановить зеленый каркас города, который играет важную роль в экологическом балансе Ростова-на-Дону. Ущерб от деятельности вредителя продолжают оценивать. Однако уже сейчас понятно, что финансовые потери будут значительными»,— подчеркнул врио губернатора.

Валентина Любашенко