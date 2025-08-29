Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Самбекской высоте

Пять лет назад в Ростовской области заработал народный музейный комплекс

30 августа 2020 года в Неклиновском районе Ростовской области был открыт народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». У входа в него расположен мемориал-памятник, который еще при СССР был воздвигнут в честь красноармейцев, сражавшихся в 1943 году на линии «Миус-фронта». В 2015-м власти Дона приняли решение о строительстве здесь, у села Самбек, музейного комплекса. На его создание ушло пять лет. На площади 13,5 га размещены десятки экспонатов и объектов. Под открытым небом представлена боевая техника и оружие, образцы фортификационных сооружений Красной Армии и бойцов вермахта. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».

О планах по созданию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» стало известно в 2014 году

Музейный комплекс занимает почти 14 га в районе села Самбек под Таганрогом

Ведущим сооружением является Мемориал Славы

Помимо Мемориала на территории комплекса располагаются самый современный в Ростовской области музей «Дон в Великой Отечественной войне», постоянная выставка техники времен войны, а также комплекс памятных прудов с храмом

Создавать экспозицию музея было поручено Таганрогскому музею-заповеднику

В экспозиции открывшегося 30 августа 2020 года комплекса представлено более 1 тыс. экспонатов. На площадке «Прорыв» размещено 13 образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Периодически на территории комплекса проходят выставки и современной военной техники

В центре Аллеи Памяти, где находятся захоронения воинов, расположен памятник советскому солдату-победителю

Венчает Аллею скульптурная композиция «Журавли»

Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии открытия комплекса

Комплекс открыт для посетителей в любые дни

В памятные даты на нем проводятся праздничные мероприятия

Показательные выступления десантников на форуме «Армия-2020» на территории музейного комплекса «Самбекские высоты»

Форум «Армия-2022» в музейном комплексе «Самбекские высоты»

Акция, посвященная Дню памяти и скорби в 2025 году

