На Самбекской высоте
Пять лет назад в Ростовской области заработал народный музейный комплекс
30 августа 2020 года в Неклиновском районе Ростовской области был открыт народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». У входа в него расположен мемориал-памятник, который еще при СССР был воздвигнут в честь красноармейцев, сражавшихся в 1943 году на линии «Миус-фронта». В 2015-м власти Дона приняли решение о строительстве здесь, у села Самбек, музейного комплекса. На его создание ушло пять лет. На площади 13,5 га размещены десятки экспонатов и объектов. Под открытым небом представлена боевая техника и оружие, образцы фортификационных сооружений Красной Армии и бойцов вермахта. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».
