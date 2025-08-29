На Самбекской высоте

30 августа 2020 года в Неклиновском районе Ростовской области был открыт народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». У входа в него расположен мемориал-памятник, который еще при СССР был воздвигнут в честь красноармейцев, сражавшихся в 1943 году на линии «Миус-фронта». В 2015-м власти Дона приняли решение о строительстве здесь, у села Самбек, музейного комплекса. На его создание ушло пять лет. На площади 13,5 га размещены десятки экспонатов и объектов. Под открытым небом представлена боевая техника и оружие, образцы фортификационных сооружений Красной Армии и бойцов вермахта. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография О планах по созданию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» стало известно в 2014 году Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Музейный комплекс занимает почти 14 га в районе села Самбек под Таганрогом Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ведущим сооружением является Мемориал Славы Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Помимо Мемориала на территории комплекса располагаются самый современный в Ростовской области музей «Дон в Великой Отечественной войне», постоянная выставка техники времен войны, а также комплекс памятных прудов с храмом Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Создавать экспозицию музея было поручено Таганрогскому музею-заповеднику Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото В экспозиции открывшегося 30 августа 2020 года комплекса представлено более 1 тыс. экспонатов. На площадке «Прорыв» размещено 13 образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Периодически на территории комплекса проходят выставки и современной военной техники Фото: Коммерсантъ / Аркадий Будницкий / купить фото В центре Аллеи Памяти, где находятся захоронения воинов, расположен памятник советскому солдату-победителю Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Венчает Аллею скульптурная композиция «Журавли» Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии открытия комплекса Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Комплекс открыт для посетителей в любые дни Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин В памятные даты на нем проводятся праздничные мероприятия Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Показательные выступления десантников на форуме «Армия-2020» на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Форум «Армия-2022» в музейном комплексе «Самбекские высоты» Фото: Коммерсантъ / Аркадий Будницкий Акция, посвященная Дню памяти и скорби в 2025 году Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 14 О планах по созданию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» стало известно в 2014 году Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Музейный комплекс занимает почти 14 га в районе села Самбек под Таганрогом Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ведущим сооружением является Мемориал Славы Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Помимо Мемориала на территории комплекса располагаются самый современный в Ростовской области музей «Дон в Великой Отечественной войне», постоянная выставка техники времен войны, а также комплекс памятных прудов с храмом Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Создавать экспозицию музея было поручено Таганрогскому музею-заповеднику Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото В экспозиции открывшегося 30 августа 2020 года комплекса представлено более 1 тыс. экспонатов. На площадке «Прорыв» размещено 13 образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Периодически на территории комплекса проходят выставки и современной военной техники Фото: Коммерсантъ / Аркадий Будницкий / купить фото В центре Аллеи Памяти, где находятся захоронения воинов, расположен памятник советскому солдату-победителю Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Венчает Аллею скульптурная композиция «Журавли» Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии открытия комплекса Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Комплекс открыт для посетителей в любые дни Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин В памятные даты на нем проводятся праздничные мероприятия Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Показательные выступления десантников на форуме «Армия-2020» на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Форум «Армия-2022» в музейном комплексе «Самбекские высоты» Фото: Коммерсантъ / Аркадий Будницкий Акция, посвященная Дню памяти и скорби в 2025 году Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин