В Махачкале полицейский погиб от случайного попадания пули

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ после гибели сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Накануне, 28 августа, в столице региона водитель автомобиля не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и наехал на сотрудника полиции, преградившего ему путь, а после попытался скрыться. Правоохранители применили огнестрельное оружие. В результате случайного попадания пули смертельное ранение получил сотрудник полиции, который находился в личном автомобиле вне службы.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК.

Константин Соловьев