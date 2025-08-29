В Екатеринбурге потушили пожар на складе мебели

На двухэтажном складе, который находится на ул. Окружная в Екатеринбурге, произошел пожар, сообщили в МЧС Свердловской области. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило пожарным утром 29 августа. На первом этаже склада горела мебельная и текстильная продукция. Сейчас открытое горение ликвидировано — пожар тушили 33 человека и 12 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 7 июля произошел пожар на четырехэтажном складе на улице Монтажников в Екатеринбурге — площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. Его потушили на следующий день.

Ирина Пичурина