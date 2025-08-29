В Ростове-на-Дону сотрудники 39% компаний работают удаленно

В 39% компаний в Ростове-на-Дону есть сотрудники, работающие в удаленном формате. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

По данным портала, лишь 4% респондентов сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. В компаниях, которые практикуют онлайн-формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Так, 75% опрошенных указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 7% компаний сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты — в 38% компаний. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли HR-специалисты — 17%, сотрудники бухгалтерии и финансовых служб — 8%. Онлайн-работу также активно внедряют в сферы деятельности закупок, call-центров, юриспруденции и маркетинга.

