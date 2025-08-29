В ЮФО в аварийном жилье продолжают жить около 56 тысяч человек

На территории Южного федерального округа в аварийном жилье продолжают находиться порядка 56 тыс. человек. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания в Сочи, передает пресс-служба СКР.

Одним из ключевых вопросов стала проблема расселения аварийного жилья. По данным ведомства, число возбужденных уголовных дел в этой сфере увеличилось, однако темпы освоения бюджетных средств остаются низкими, и почти 56 тыс. человек в ЮФО продолжают жить в небезопасных условиях. Руководителям региональных управлений поручено усилить контроль за этой работой, провести приемы граждан и проинформировать местные власти о ситуации.

Особое внимание уделили расследованию фактов невыплаты зарплаты. На начало 2025 года задолженность в округе составляла 168 млн руб., к июлю она сократилась до 111 млн руб., однако почти тысяча работников все еще не получила заработанное. Господин Бастрыкин призвал добиваться полного восстановления прав пострадавших.

Также обсуждалась миграционная ситуация. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в округе, выросло на 17% и достигло почти 2 тыс. случаев. Глава СКР связал рост криминальной активности приезжих с нарушениями со стороны работодателей и контролирующих органов. Он отметил, что системная работа по этому направлению проводится в основном в Краснодарском крае и Ростовской области, тогда как в других регионах меры носят единичный характер.

В центральный аппарат СКР из ЮФО за год поступило около 22 тыс. обращений. Большинство жалоб касаются проблем в сфере долевого строительства, здравоохранения и обеспечения лекарственными препаратами. Александр Бастрыкин призвал уделять особое внимание сигналам из СМИ и социальных сетей и поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить четкий контроль за этими направлениями.

Вячеслав Рыжков