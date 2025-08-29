В Новороссийске выявили карантинного вредителя в китайском табаке

Россельхознадзор запретил ввоз 158,4 т табачного сырья из Китая после обнаружения в партии карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

13 августа 2025 года в морском порту «Новороссийск» сотрудники местного управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили в китайской партии табака многоядную муху-горбатку (Megaselia scalaris (Loew.)). Наличие вредителя подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов партия зараженного табачного сырья запрещена к ввозу», — говорится в сообщении.

Алина Зорина