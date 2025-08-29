В «Уральских авиалиниях» прокомментировали возврат самолета Сочи — Москва

Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 Сочи — Москва (Домодедово), был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. По предварительным данным, причиной стал отказ одного из двигателей. Посадка прошла благополучно благодаря действиям экипажа, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Авиакомпания направила в Сочи резервный самолет, вылет которого в Москву запланирован на 06:45 мск. На борту находились 219 пассажиров. Им предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая питание, напитки и размещение в гостиницах.

Вячеслав Рыжков