На Ставрополье трое человек пострадали после опрокидывания автомобиля

В Благодарненском округе накануне вечером, 28 августа, трое человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля LADA Granta. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, на трассе «Светлоград — Благодарный — Буденновск» водитель, 20-летняя местная жительница, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате происшествия водителя, а также двух ее пассажиров 27 и 24 лет с травмами доставили в Благодарненскую больницу. Еще одного пассажира медики после осмотра отпустили домой.

По информации правоохранителей, водитель имеет стаж вождения менее двух лет. На момент ДТП девушка была трезва, а ранее к административной ответственности не привлекалась.

Константин Соловьев