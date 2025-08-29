В очереди перед Крымским мостом находится более 1,6 тысячи автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

По данным на 09:00, все транспортные средства находятся со стороны Керчи. Время ожидания составляет около четырех часов. Очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 31 августа могут быть максимальные пробки на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Ожидание может занять до четырех часов.

Алина Зорина