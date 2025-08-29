Приобретение сельхозтехники на Ставрополье сократилось на треть в 2025 году

В Ставропольском крае с начала 2025 года на 31,1% снизилось количество торгов на приобретение сельскохозяйственной техники. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так, в регионе провели 31 тендер на приобретение сельхозтехники, в то время как за аналогичный период в прошлом году состоялось 45 таких торгов. Затраты аграриев на покупку новой техники в 2025 году также сократились в среднем на 10–15%, на Ставрополье зафиксировано сокращение на почти 14%.

В Краснодарском крае количество тендеров уменьшилось на чуть более 30%, в Ростовской области — на почти 34%. Средний общероссийский показатель регионов по сокращению торгов составил 32,7%.

Константин Соловьев