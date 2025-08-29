Прокуратура и власти встретились с жителями дома № 2 на Блинова в Саратове

Накануне, 28 августа, представители прокуратуры и власти встретились с жителями многоквартирного дома № 2 на ул. Блинова Саратова, в пятом подъезде которого 25 июля произошел взрыв в результате утечки газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Во встрече с гражданами принимали участие и.о. прокурора региона Иосиф Минеев, зампрокурора области Владислав Савенко, министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин, глава Саратова Михаил Исаев, а также представители подрядной организации «Каркас». Было принято решение проводить такие мероприятия на еженедельной основе для обсуждения возникающих проблем. Прокуратура предпринимает меры, чтобы жители дома как можно скорее вернулись в свои квартиры.

Господин Исаев в своем Telegram-канале подчеркнул, что власти контролируют ситуацию с пострадавшим домом. Он напомнил, что все нуждающиеся могут воспользоваться пунктами временного размещения на базе гостиниц.

Также глава Саратова отметил максимально аккуратные действия со стороны подрядчиков, которые стараются не повредить уцелевшие конструкции. Он назвал безопасность главным приоритетом. Михаил Исаев добавил, что еще одна экспертиза будет проведена, как только завершится демонтаж и вывоз строительного мусора, а уже затем примут решение о судьбе пострадавшего подъезда.

Напомним, накануне пресс-служба надзорного ведомства привела слова прокурора Саратовской области Сергея Филипенко о ситуации с домом № 2 на ул. Блинова. Он указал на нарушения жилищных прав пострадавших при обрушении пятого подъезда, затянувшиеся работы по демонтажу и ликвидации последствий происшествия. Господин Филипенко пригрозил ответственностью чиновникам, допустившим волокиту и формальное отношение к своим обязанностям. Он поставил на личный контроль ситуацию с указанным домом.

Павел Фролов