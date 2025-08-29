В Энгельсе будут судить экс-заведующую детсадом за мошенничество на 1,5 млн

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении бывшей заведующей детским садом уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, с февраля 2017 года по март 2024 года фигурантка похитила свыше 1,5 млн руб., которые причитались двум сотрудницам, фактически не выполнявшим работу в детском саду. Деньги принадлежали Комитету по образованию администрации Энгельсского района. С декабря 2020 года по март 2024 года фигурантка внесла ложные данные в приказы о приеме, переводе, расширении зон обслуживания, табели учета рабочего времени одной из сотрудниц, которая фактически не работала.

Суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантки на сумму свыше 2,5 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов