Последние дни лета в Свердловской области будут холодными

В Свердловской области в последние летние дни продолжит распространяться холодный воздух, который будет поступать с севера, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

29 августа на Среднем Урале сохранится относительно прохладная погода с температурой около нормы или ниже — днем будет +12°..+17°, по востоку и юго-востоку до +18°..+20°, с преобладанием облачности. Днем по всей области возможны дожди.

Днем пятницы в Екатеринбурге температура составит +15°..+17°, в основном облачно, возможны кратковременные осадки с вероятностью грозы 5%, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. В субботу будет ночью +9°, днем +15°, в воскресенье — ночью +8°, днем +14°. Дневная температура 1-5 сентября ожидается в районе +16°..+18°.

Напомним, понедельник в Свердловской области стал самым теплым днем недели — температура днем могла достигнуть +25°..+30°. Со вторника теплая погода сменится похолоданием.

Ирина Пичурина