Главные новости за 28 августа. Новороссийск

Площадь лесного пожара под Геленджиком в окрестностях села Криница увеличилась до 19 гектаров, на месте работают 257 человек и 42 единицы техники, самолет Бе-200 ЧС, а также вертолет Ми-8.

На территории жилого комплекса «Хозяин морей» в Анапе обнаружена часть древнего поселения.

МЧС локализовали один из четырех очагов лесного пожара под Геленджиком

Прокуратура выдала официальное предостережение муниципальному предприятию «Водоканал города Новороссийска» после обнаружения утечки сточных вод в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 79.

В Новороссийске с начала 2025 года 56 собственников получили предостережения о нарушении земельного законодательства, а по пяти гаражам уже идут судебные разбирательства. Федеральный закон позволяет до 1 сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность как землю, так и гараж, построенный до 29 декабря 2004 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение повторно доложить по уголовному делу, возбужденному в связи с обращением о противоправных действиях гражданина Турции в отношении малолетнего ребенка в Новороссийске.

На курортах Кубани ожидается похолодание морской воды