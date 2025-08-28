Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 19 гектаров

Площадь лесного пожара под Геленджиком в окрестностях села Криница увеличилась до 19 гектаров, на месте работают 257 человек и 42 единицы техники, самолет Бе-200 ЧС, а также вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В Геленджике для борьбы с лесным пожаром начали отбирать добровольцев. Местом сбора для добровольцев с личным транспортом определён район Компасовой Щели, куда необходимо прибыть 29 августа к 8:00. Для тех, у кого нет автомобиля, будет организован трансфер от Геленджика с точкой сбора на 3-м км Сухумского шоссе и выездом в 7:00. На поддержку в Геленджик также направлены пожарные из Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что МЧС локализовали один из четырех очагов лесного пожара под Геленджиком.