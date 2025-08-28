Пашинян: католикос всех армян должен уйти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по-прежнему требует ухода католикоса всех армян Гарегина II. Глава армянского правительства обвинял предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ) в нарушении обета безбрачия.

«Моя позиция по Армянский апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса.— “Ъ”) должен покинуть свой пост»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

В июне Никол Пашинян раскритиковал Гарегина II, у которого, по утверждению армянского премьера, есть ребенок. Господин Пашинян предложил создать Координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ, что противоречит нынешней процедуре его избрания. Священнослужители раскритиковали премьера за подобные заявления. В поддержку церкви, выступил, в частности, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян, которое позднее арестовали.

Лусине Баласян