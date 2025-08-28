В Анапе на стройке ЖК обнаружили античную усадьбу

На территории строительства жилого комплекса «Хозяин морей» в Анапе обнаружены остатки античного поселения, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на данные Черноморского кластера группы компаний «Точно». По словам директора кластера Майи Симдяновой, находки нашли возле фундамента планируемой школы и не затрагивают участки возведения жилых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Керамика, монеты и предметы быта переданы археологам для дальнейшего изучения, камни без признаков культурной ценности останутся на объекте. Компания планирует перенести выявленные строения в другое место на территории комплекса с сохранением их конфигурации и создать две экспозиции для общеобразовательной и гончарной школ.

Госпожа Симдянова отметила, что археологические работы проводятся в соответствии с законодательством и нормативными сроками, а строительство жилых домов не будет задержано.

Вячеслав Рыжков