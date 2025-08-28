МЧС локализовали один из четырех очагов лесного пожара под Геленджиком

По состоянию на 14:40 локализован один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве в районе населенного пункта Береговое. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По информации минприроды Краснодарского края, удалось остановить распространение огня в районе с. Береговое. Огнем занято около 2 га территории.

Тушение лесного пожара продолжается также в районе с. Криница. Пожары разгорелись после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты. Всего к ликвидации огня привлечено больше 180 человек.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что заблокированных лесным пожаром туристов под Геленджиком эвакуировали.