МЧС локализовали один из четырех очагов лесного пожара под Геленджиком
По состоянию на 14:40 локализован один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве в районе населенного пункта Береговое. Об этом сообщили в краевом оперштабе.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
По информации минприроды Краснодарского края, удалось остановить распространение огня в районе с. Береговое. Огнем занято около 2 га территории.
Тушение лесного пожара продолжается также в районе с. Криница. Пожары разгорелись после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты. Всего к ликвидации огня привлечено больше 180 человек.
