В Сочи плату на муниципальных парковках для горожан снизят в 10 раз

Жителям Сочи до конца 2025 года станет дешевле пользоваться муниципальными парковками. В ходе прямой линии глава города Андрей Прошунин сообщил, что размер абонентской платы сократят в 10 раз.

По проекту нормативного акта месячное разрешение рядом с домом будет стоить до 800 руб., а годовое — 8 тыс. руб. Льгота распространяется на одну машину на улице, где зарегистрирован владелец.

Планируется также сократить платный период с 09:00–20:00 до 09:00–18:00. Создание новых парковочных зон в 2025 году не предусмотрено.

В 2024 году бюджет получил от платных парковок 107 млн руб., за восемь месяцев 2025 года — более 178 млн руб.

Развитие единого парковочного пространства в Сочи возможно только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026–2032 годах.

Анна Гречко