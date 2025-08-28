В Челябинске объем предложений на рынке новостроек за месяц вырос на 7,2%

В августе 2025 года на рынке первичной недвижимости Челябинска объем предложений увеличился на 7,2% в сравнении с июлем. Медианная цена квадратного метра в новостройках составила 170 тыс. руб. С июля цена увеличилась всего на 0,4%, сообщается в исследовании «Яндекс Недвижимости».

Медианная полная стоимость новой квартиры составила в июле 9,8 млн руб., а медианная площадь — 59,9 кв. м.

«В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке. Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: мы видим вымывание базы предложений, и в первую очередь, эти предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене. Нельзя не отметить и рост интереса к новостройкам, который активизировался после начала цикла снижения ключевой ставки»,— прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В августе самая высокая медианная цена квадратного метра в новостройках зафиксирована в Москве — 472 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 283 тыс. руб., Казани — 243 тыс. руб., Нижнем Новгороде — 195 тыс. руб., Уфе — 178 тыс. руб.

Значительный рост объема предложений наблюдается также в Воронеже и Казани, где показатели выросли за месяц на 14,1% и 5% соответственно.