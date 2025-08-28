К тушению лесного пожара под Геленджиком привлекли самолет Бе-200

Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике. Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнем на 17 гектарах в районе села Криница. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в ликвидации пожара задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники. По состоянию на 12:00 по мск, площадь горения в урочище Красная Щель составляет 6 га, в районе Грековой Щели огнем охвачено 5 га лесного массива. В Темной Щели зафиксировано возгорание на площади 1 га, а вблизи села Береговое пожар распространился на 2 га. Все указанные очаги возгорания возникли в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

