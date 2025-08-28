Глава СКР поручил проверить информацию о нападении на семью в Адыгее
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о противоправных действиях в отношении семьи участника СВО из хутора Отрадного в Республике Адыгея. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным Telegram-каналов, соседи на протяжении длительного времени оскорбляли супругу военнослужащего и их малолетнюю дочь. Один из мужчин, как утверждается, избил женщину и жестоко обращался с домашней собакой семьи.
Поручение исполнить проверку получил руководитель СУ СК РФ по Республике Адыгея Василий Ларин. Ход процессуальной проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.