Глава СКР поручил проверить информацию о нападении на семью в Адыгее

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о противоправных действиях в отношении семьи участника СВО из хутора Отрадного в Республике Адыгея. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным Telegram-каналов, соседи на протяжении длительного времени оскорбляли супругу военнослужащего и их малолетнюю дочь. Один из мужчин, как утверждается, избил женщину и жестоко обращался с домашней собакой семьи.

Поручение исполнить проверку получил руководитель СУ СК РФ по Республике Адыгея Василий Ларин. Ход процессуальной проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Анна Гречко