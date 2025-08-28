Аэропорты Сочи и Краснодара включили в список проектов с госучастием

Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. В список вошли инициативы по развитию инфраструктуры аэропорта в Краснодаре и реконструкции аэропорта в Сочи, сообщает пресс-служба кабмина.

Всего в перечень добавили 29 новых проектов, которые будут финансироваться в рамках госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния. В числе приоритетных направлений также строительство и модернизация мостов и федеральных автодорог, включая участки трасс М-2 «Крым», М-3 «Украина» и М-4 «Дон».

Все объекты, вошедшие в обновленный список, будут находиться под особым контролем государственных органов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что срок ввода в эксплуатацию нового аэровокзала в Краснодаре перенесли с октября 2026 на 2027 год. По словам председателя совета директоров ООО «Аэротерминал» Александра Шмигельского, корректировка сроков связана с рядом вопросов, включая проектирование.

Евгений Бирюков