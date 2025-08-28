Облсуд не выпустил из СИЗО обвиняемого в коррупции сотрудника таможни

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу старшему инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дмитрию Черкасу, обвиняемому в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе до 8 октября, сообщает пресс-служба облсуда.

Постановление Троицкого городского суда от 9 августа об аресте фигуранта обжаловал его адвокат и просил избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но апелляционная инстанция жалобу не удовлетворила.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудника таможни задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, 7 августа старший инспектор за деньги разрешил гражданину, который перевозил подкарантинный товар с высоким фитосанитарным риском, пересечь границу и въехать на территорию РФ через пункт пропуска «Бугристое – Автодорожное» в Троицке.