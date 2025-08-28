В Челябинской области ИИ будет следить за контейнерными площадками

В сентябре в Челябинской области планируется запустить сервис, который с помощью искусственного интеллекта будет следить за чистотой контейнерных площадок. Проект реализует технологический партнер госкорпорации «Ростех» — компания NtechLab, сообщает пресс-служба разработчика.

Нейросеть будет обрабатывать потоки с камер видеонаблюдения и определять переполненность мусорных контейнеров, а также оповещать ответственные службы о нарушении графика вывоза твердых коммунальных отходов. Кроме того, ИИ способен фиксировать неправильную парковку машин, мешающих подъезду мусоровозов. Сервис работает со всеми видами контейнеров и мусорных баков.

Пилотные проекты по использованию искусственного интеллекта на контейнерных площадках уже реализованы в Тульской, Свердловской, Ярославской областях, в Татарстане и в Краснодарском крае. Видеоаналитика широко применяется в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях.

По словам генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука, планируется расширение сотрудничества в Челябинской области, в частности в сфере безопасности на массовых мероприятиях.