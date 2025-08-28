Челябинск вошел в топ-5 городов по шаговой доступности социальной инфраструктуры

В Челябинске 62% горожан живут в 15-минутной доступности от основных объектов социальной инфраструктуры — школ, магазинов, больниц. Мегаполис занимает пятое место среди других миллионников России по этому показателю, как следует из исследования сервиса геоаналитики «2ГИС Про».

Лидерами рейтинга стали Самара и Пермь с доступностью городской инфраструктуры для 71% жителей, а также Красноярск и Москва, где 66% и 63% горожан соответственно могут дойти до основных социальных объектов за 15 минут. На последних местах расположились Омск, Ростов-на-Дону (у 38% жителей есть доступ к соцобъектам) и Краснодар (39%).

97% челябинцев живут недалеко от остановок общественного транспорта, у 94% в пешей доступности есть магазины, у 89% — детские сады и заведения общепита. Кроме того, 87% горожан могут за 15 минут дойти до школы, 83% — до поликлиники, 82% — до спортивного центра, 80% — до торгового центра и 74% — до ближайшего парка.

Виталина Ярховска