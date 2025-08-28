После обвала в горах КБР погиб экс-президент Федерации альпинизма Кубани

Федерация альпинизма России сообщила о гибели мастера спорта, экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева во время восхождения на Джангитау в районе Безенги в Кабардино-Балкарии. Спортивная группа, начавшая маршрут 25 августа, оказалась под камнепадом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Двоих участников эвакуировали вертолетом: один из них не пострадал, вторая — Екатерина Федорова — получила травмы и госпитализирована. Александр Расторгуев погиб.

Александр Расторгуев был инструктором-методистом по альпинизму и ски-альпинизму, долгие годы возглавлял Федерацию альпинизма Краснодарского края.

Джангитау — пятая по высоте (5085 метров) вершина российской части Кавказа. Она расположена на границе России и Грузии.

Вячеслав Рыжков