Челябинский банк заплатил штраф за давление на родственников должника

Челябинское отделение одного из банков выплатило штраф в 300 тыс. руб., назначенный ГУ ФССП России по Челябинской области, из-за давления на родственников должника, ушедшего на СВО, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Жалобу на действия банка приставам подала местная жительница, супруга заемщика. Она объяснила, что муж взял кредит на покупку машины и погашал его. Через некоторое время челябинец подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал на место службы, сообщив банку о невозможности вносить платежи и приложив справку о присвоении статуса военного. Однако по займу образовалась задолженность, и горожанка подала заявление на получение кредитных каникул. Ей отказали, поскольку у супруги не было доверенности на представление интересов мужа.

Вскоре на телефон челябинца, который остался дома, стали звонить из банка. Сотрудники спрашивали, как можно связаться с должником, напоминали об обязательствах и однажды заявили, что супруга несет солидарную ответственность по возврату денег. Впоследствии начали звонить самой местной жительнице и матери военнослужащего. Их номера нашли в заявлении-анкете на получение займа. Однако, как подчеркивает надзорный орган, родственники являются третьими лицами, они не давали согласия на взаимодействие по поводу просроченного долга.

Должностное лицо ГУ ФССП России по региону составило протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Банку назначили наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. при минимальном штрафе в 50 тыс. руб. Отягчающими обстоятельствами признали привлечение организации к ответственности за подобные действия в Красноярском, Краснодарском и Пермском крае, республиках Башкортостан и Татарстан и Московской области. Учреждение погасило штраф в установленный срок, средства поступили в бюджет.

