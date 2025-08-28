Число адвокатов в Челябинской области может увеличиться на четверть

В Челябинской области число адвокатов в случае принятия законопроекта Минюста России об «адвокатской монополии» может увеличиться на четверть, или 300 человек, до 1,5-1,6 тыс. Об этом сообщил президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков на пресс-конференции. Частнопрактикующие юристы считают, что это не закроет потребность жителей региона в судебном представительстве и лишит их права на судебную защиту.

Законодательная инициатива Минюста РФ о передаче адвокатам монопольного права представительства граждан и организаций в судах всех видов проходит этап общественных обсуждений. Свое мнение высказали адвокаты и юристы Челябинской области.

Председатель региональной адвокатской палаты Иван Казаков сообщил, что главная цель законопроекта — профессионализация судебного представительства. По его словам, сейчас судебным представительством занимаются «практически все», в том числе люди без юридического образования, в итоге «непрофессионализм приводит к очень большим проблемам для граждан и юридических лиц». В качестве примера Иван Казаков рассказал о жалобе местных жителей, которые заплатили большую сумму лжеадвокату за составление искового заявления по делу с истекшими сроками давности. Вступление юристов в адвокатские палаты, по мнению господина Казакова, гарантирует высокое качество оказываемых услуг и защитит от недобросовестных участников рынка.

Представители палаты уверены, что адвокаты справятся с увеличением объема работы. По словам Ивана Казакова, в Челябинской области 1238 адвокатов. «По данным министерства юстиции Челябинской области, где-то порядка 300, плюс-минус, человек примерно добавится в адвокатуру. У нас будет где-то 1,5-1,6 тыс. адвокатов. То есть весь объем на рынке юридических услуг мы закроем. Это даже без всяких вариантов»,— сообщил президент адвокатской палаты региона.

Частнопрактикующие юристы считают, что законопроект не решит вопрос профессионализации и не защитит граждан от мошенников. Так, директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов указал на большое количество уголовных дел о мошенничестве, возбужденных в отношении адвокатов. Также, по его мнению, закон никак не помешает брать деньги с граждан лжеюристам, которые вовсе не подписывают договоры о представительстве в суде. Главная проблема, по мнению Николая Попова, в том, что большинство адвокатов специалисты, прежде всего, в уголовном судопроизводстве.

«Например, законопроект предполагает, что в делах о банкротстве интересы участников будут представлять тоже только адвокаты. У нас есть узкопрофильные специалисты, которые занимаются только банкротством, это огромный пласт, огромное количество информации, это и субсидиарная ответственность, и сальдирование. Много моментов, которые знают именно профессионалы, занимающиеся только этим направлением. При этом работа адвокатов по уголовным делам занимает много времени — это и допросы, и посещение СИЗО. Когда министр юстиции говорит, что в стране будет 100 тыс. адвокатов, просто технически закрыть участие во всех судебных заседаниях при существующей нагрузке невозможно»,— говорит Николай Попов.

Руководитель компании «Юридическое бюро Перегонцев и партнеры» Григорий Перегонцев отметил, сославшись на сервис 2GIS, что в Челябинске юридические услуги оказывают 1149 компаний. «Только в моей компании в Челябинске работает 20 юристов, хороших высококвалифицированных специалистов. Сегодня адвокаты перекрывают потребность в защитниках по уголовным делам, но в том количестве, даже если довести их численность до 100 тыс. по всей России, весь пласт гражданских дел, которых гораздо больше, чем уголовных, а также арбитражных и административных дел, это ни в коей мере не перекроет. Будет коллапс, как в судебной системе, так и в самой адвокатуре»,— говорит Григорий Перегонцев.

Еще одна проблема, которую влечет принятие законопроекта, по мнению юристов, это рост стоимости услуг адвокатов. «При вступлении в адвокатуру у нас в регионе платится взнос 250 тыс. руб. Естественно, эта нагрузка ляжет и на граждан. В результате профессионализация не закрывается, право на судебную защиту не закрывается, и тогда возникает вопрос, а для чего этот законопроект?», — сказал Николай Попов.

Григорий Перегонцев отметил, что большинство юристов работают как самозанятые или ИП, соответственно платят сниженные налоги. «Адвокаты платят налогов гораздо больше, как минимум НДФЛ, плюс ежемесячные взносы. Неужели вы думаете, что это не повлияет на стоимость юридических услуг. Скорее всего, частным юристам вообще придется кредиты брать, чтобы оплатить вступительный взнос. Потом этот кредит нужно закрывать, конечно, цены вырастут»,— отметил юрист. Также он отметил, что без работы могут остаться многие сотрудники юридических компаний, потому что бизнес станет нерентабельным.

По мнению представителей адвокатской палаты Челябинской области, юристам не стоит беспокоиться по поводу вступительного взноса в адвокатуру. «Принятие закона — это небыстрый процесс, предполагается, что он начнет действовать с 1 января 2028 года. Время еще есть, федеральная палата уже высказала свою точку зрения, мы примем единый размер вступительного взноса по всей России»,— сообщил вице-президент областной палата Александр Классен. Какой будет сумма неизвестно, но, по словам представителя адвокатской палаты, она будет «не заоблачной».

По мнению Ивана Казакова, повышения цен на рынке юридических услуг не будет.

«Адвокаты, выступая в процессах, своим клиентам дают возможность предъявить возмещение процессуальных издержек при судебном представительстве. Суды взыскивают эти издержки в разумных пределах. Этот принцип разумности соблюдается и у нас в адвокатуре, потому что адвокат знает прекрасно, что эти деньги — заоблачные какие-то гонорары — клиент назад не получит при выигранном деле. Есть много противовесов, которые ограничивают разгон цен. Я считаю, что этого просто не будет, и бояться не нужно»,— сообщил президент адвокатской палаты региона.