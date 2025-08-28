В Успенском районе Кубани подросток погиб в ДТП с грузовиком

В Успенском районе Краснодарского края на федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В аварии погиб подросток, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным полиции, около 11:20 водитель Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом. В результате аварии погиб 13-летний пассажир иномарки, еще двое детей в возрасте 15 и 3 лет были госпитализированы.

Вячеслав Рыжков