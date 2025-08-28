Экс-депутата в Челябинской области будут судить за похищение и жестокое убийство

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Брединского района 60-летнего Александра Брухаля. Его обвиняют в похищении и убийстве односельчанки. Материалы передали в суд, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, 23 февраля этого года депутат Александр Брухаль, его сын Андрей Брухаль и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудской в состоянии алкогольного опьянения похитили 46-летнюю знакомую из ее дома в Рымникском. Они вывезли жертву в лес, где жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. Тело выбросили в овраг.

Преступление раскрыли быстро благодаря работе следователей и полиции Брединского района. Уголовные дела в отношении бывшего главы поселения и сына депутата выделены в отдельные производства. Все обвиняемые находятся в СИЗО.