В Новороссийске с начала года предостережения получили 50 собственников гаражей

В Новороссийске с начала 2025 года 56 собственников получили предостережения о нарушении земельного законодательства, а по пяти гаражам уже идут судебные разбирательства. Федеральный закон позволяет до 1 сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность как землю, так и гараж, построенный до 29 декабря 2004 года., сообщила в Telegram-канале вице-мэр города Екатерина Степаненко.

В Новороссийске 176 гаражно-строительных кооперативов, и в них остаётся значительное количество неоформленных объектов. Незаконная постройка может быть снесена, а владелец будет вынужден оплачивать расходы на демонтаж и судебные издержки, которые могут достигать сотен тысяч рублей. При неисполнении решения суда дополнительно начисляется неустойка.

Заявление можно подать в любом многофункциональном центре Новороссийска или в управлении имущественных и земельных отношений администрации города на ул. Бирюзова. Своевременное оформление гаража гарантирует сохранность собственности и защищает от возможных судебных расходов в будущем.