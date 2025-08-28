Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 14 гектаров

Площадь лесного пожара, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата в окрестностях Геленджика, достигла 14 га. Согласно данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание распространилось на нескольких участках Геленджикского лесничества.

По состоянию на 12:00 по мск, площадь горения в урочище Красная Щель составляет 6 га, в районе Грековой Щели огнем охвачено 5 га лесного массива. В Темной Щели зафиксировано возгорание на площади 1 га, а вблизи села Береговое пожар распространился на 2 га.

Все указанные очаги возгорания возникли в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края продолжают мониторинг ситуации и работу по локализации пожаров.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что заблокированных лесным пожаром туристов под Геленджиком эвакуировали в безопасное место на другой пляж, где нет очагов возгорания.