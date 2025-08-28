Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вечером 28 августа в центре Краснодара частично ограничат движение транспорта

Вечером 28 августа в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской дептранс.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 20:00 на время пожарно-тактических учений у гостиницы «Мариотт» ограничат крайнюю правую полосу на следующих участках: ул. Красная — от ул. Горького до ул. Длинной; ул. Пашковская — вблизи перекрестка с ул. Красной; ул. Длинная — рядом с перекрестком с ул. Красной.

Полного перекрытия не будет: проезд сохранится, однако движение станет более плотным.

За безопасностью на месте проследят сотрудники ГИБДД. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Анна Гречко

Новости компаний Все