Вечером 28 августа в центре Краснодара частично ограничат движение транспорта

Вечером 28 августа в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской дептранс.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 20:00 на время пожарно-тактических учений у гостиницы «Мариотт» ограничат крайнюю правую полосу на следующих участках: ул. Красная — от ул. Горького до ул. Длинной; ул. Пашковская — вблизи перекрестка с ул. Красной; ул. Длинная — рядом с перекрестком с ул. Красной.

Полного перекрытия не будет: проезд сохранится, однако движение станет более плотным.

За безопасностью на месте проследят сотрудники ГИБДД. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Анна Гречко