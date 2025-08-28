Главу агентства Минздрава США уволили из-за конфликта с Кеннеди-младшим

Администрация президента США Дональда Трампа уволила Сьюзен Монарес, главу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — одного из главных медицинских ведомств США. Это произошло менее чем через месяц после того, как Сенат США утвердил ее на этой должности — до того она была исполняющей обязанности главы CDC с января.

«Сьюзен Монарес не соответствует программе президента, нацеленной на то, чтобы сделать Америку снова здоровой»,— заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Причиной увольнения стал конфликт с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим. Перед заявлением Белого дома об увольнении госпожи Монарес объявил Минздрав. Тогда ее адвокаты сообщили, что она уйдет только по решению президента. За этим и последовало заявление Белого дома. Но адвокаты вновь заявили, что, раз главу CDC утверждал Сенат, она покинет пост только по личному распоряжению господина Трампа.

По словам адвокатов, «Сьюзен Монарес отказалась механически штамповать ненаучные безрассудные директивы и увольнять опытных экспертов, выбрав защиту общества вместо служения политической повестке». Одновременно с госпожой Монарес были уволены еще трое высокопоставленных сотрудников CDC, включая директора по медицинским вопросам и главу центра по иммунизации и респираторным заболеваниям.

Роберт Кеннеди-младший известен скептическим отношением к вакцинам, а также другими взглядами, которые многие ученые и медики считают ненаучными. В июне министр уволил всех членов Консультативного комитета по практикам вакцинации при CDC.

Яна Рождественская