Прокуратура проверит обстоятельства пожара под Геленджиком

Прокуратура Геленджика совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проведение надзорных мероприятий в связи с возгоранием в лесном массиве вблизи села Криница. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происхождения незамедлительно прибыли оперативные группы экстренных служб, сотрудники прокуратуры, а также представители уполномоченных контролирующих ведомств для документирования обстоятельств произошедшего и оценки масштабов пожара.

По завершении проведения надзорно-проверочных мероприятий будет всесторонне рассмотрен вопрос о необходимости принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования для установления всех причин и условий, способствовавших возникновению пожара, а также привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в селе Криница под Геленджиком эвакуировали 23 туристов, оказавшихся заблокированными лесным пожаром.