Житель Саратова пойдет под суд за халатность при техосмотре автобуса

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 33-летнего жителя областного центра уголовное дело по факту халатности при техосмотре автобуса, которая привела к травмам пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в марте 2021 года МУПП «Саратовгоррэлектротранс» заключило с ООО «Пассажиртранс» договор на оказание услуг по проведению ежедневного предрейсового и послерейсового техосмотра автобусов по маршруту с нерегулируемым тарифом. Фигурант, работая мастером участка, 15 сентября 2023 года должным образом не проконтролировал техническое состояние транспортного средства перед выездом на линию.

В тот же день водитель автобуса выехал за пределы проезжей части в результате неисправной тормозной системы. Это привело к травмированию 85-летней пассажирки. Многочисленные телесные повреждения пенсионерки оценили как тяжкий вред здоровью.

В отношении мастера участка возбудили уголовное дело о выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств (ч. 1 ст. 266 УК РФ). Свою вину он не признал. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов