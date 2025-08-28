Пять ростовских аудиторов вошли в рэнкинг крупнейших оценочных организаций

Пять компаний из Ростова-на-Дону вошли в рэнкинг крупнейших оценочных организаций России, составленный агентством RAEX по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В списке представлено 118 компаний, предлагающих услуги в области оценки. Суммарная выручка участников списка составила рекордные 15 млрд руб., увеличившись за год на 9,9%.

Среди представителей донского региона выше всех в рейтинге (50 место) оказалась компания «Терра Докс Инвест» с выручкой в более 69 млн руб. Консалтинговая компания «АРГУС» заняла 60 место с выручкой в 53 млн руб., «Экспертное бюро оценки и консалтинга» (63 место) в 2024 году получило выручку в 50 млн руб., «Элит-Оценка» (71 место) – 40 млн руб., а «Корпорация оценщиков 888» (95 место) – 27 млн руб.

Константин Соловьев