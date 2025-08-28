Прокуратура организовала проверку после пожара вблизи села Криница в Геленджике

Прокуратура Геленджика совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой проводят надзорные мероприятия в связи с лесным пожаром возле села Криница. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

На место прибыли оперативные службы, работники прокуратуры и представители уполномоченных органов. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 23 отдыхающих на пляже Криницы были эвакуированы в безопасное место из-за сильного задымления. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер для вывоза туристов.

Площадь возгорания в Пшадском участковом лесничестве составляет 3,2 га, угрозы населенным пунктам нет. Для ликвидации пожара задействованы более 40 человек и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

В готовности находится дополнительная аэромобильная группировка из 40 спасателей и пяти машин. На противоположной стороне пляжа отдых продолжается в обычном режиме.

Анна Гречко