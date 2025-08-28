Заблокированных лесным пожаром туристов под Геленджиком эвакуировали

В селе Криница под Геленджиком эвакуировали 23 туристов, оказавшихся заблокированными лесным пожаром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным МЧС, туристов отвезли на спасательном катере в безопасное место на другой пляж, где нет очагов возгорания. Они продолжают отдыхать вдали от пожара.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что возгорание в лесном массиве в районе села Криница произошло утром 28 августа. По предварительным данным, причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Одновременно с этим возгорание произошло на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.

По данным оперативных служб, пожар на площади 3,2 га в Пшадском лесничестве локализуют более 40 специалистов пожарной охраны с привлечением 11 единиц специализированной техники. К тушению огня привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который осуществляет водосбросы.