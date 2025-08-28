Суд оштрафовал жительницу Энгельса по делу о мошенничестве при получении выплат

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 47-летней местной жительницы по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в марте позапрошлого года фигурантка заключила соцконтракт на 310 тыс. руб. по оказанию помощи в сфере ландшафтного дизайна в рамках предпринимательской деятельности. Полученные деньги она потратила на иные нужды. В ГКУ СО «КСПН Энгельсского района» она предоставила поддельные чеки о покупке товара и оборудования для оказания услуг в указанной сфере.

Суд оштрафовал фигурантку на 100 тыс. руб. Она в полном объеме возместила причиненный государству ущерб.

Павел Фролов