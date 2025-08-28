На Кубани соберут заявки аграриев для антикризисной поддержки

В Краснодарском крае начнут сбор заявок от предприятий растениеводства и молочного животноводства, пострадавших от засухи, для принятия антикризисных мер. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона со ссылкой на замминистра Светлану Макарец.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры направлены на обеспечение аграриев финансовыми ресурсами для преодоления последствий засухи и продолжения работы хозяйств.

«Сегодня наша главная задача — создать все условия для сохранения экономики предприятий и качественного проведения осенней посевной кампании. Это касается не только хозяйств с полной гибелью посевов, но и тех, где зафиксирован значительный недобор урожая, включая пропашные культуры»,— заявила госпожа Макарец на совещании с банками.

Как отметила замминистра, властям необходимо «в ручном режиме» отработать потребности каждого заемщика из зоны ЧС. Также в ведомстве ожидают, что решения по льготным кредитам со стороны Минсельхоза РФ будут приняты в ближайшее время.

Анна Гречко