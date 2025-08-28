В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт водовода в село Бешпагир

Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» завершили капитальный ремонт 5,7 км подающего водовода, который питает село Бешпагир в Грачевском округе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

В ходе работ был заменен аварийный участок трубопровода и осуществлено его переподключение. Из-за того, что водовод проходит через сельскохозяйственные угодья, процесс занял около месяца.

«Стальную магистраль, построенную в 1987 году от Шпаковского группового водопровода, частично заменили на современные полиэтиленовые трубы. Эти материалы были предоставлены министерством ЖКХ Ставропольского края из краевого аварийного запаса»,— пояснили в пресс-службе.

С 2019 по 2025 год краевой водоканал провел замену 14,2 км подающего водовода, обеспечивающего водоснабжение села.

Наталья Белоштейн