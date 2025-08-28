На Афипском НПЗ потушили возгорание после ночной атаки БПЛА

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. В тушении участвовали 63 человека и 26 единиц техники.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Огонь вспыхнул из-за падения обломков БПЛА, что привело к возгоранию одной из установок завода. Площадь пожара составила 20 кв. м. К 8:20 утра пожарные полностью потушили огонь.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 27 на 28 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛа в Краснодарском крае. 22 дрона были сбиты над Черным морем и один — над Азовским морем.

Лия Пацан