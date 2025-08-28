Пензячка попала под следствие за удар ножом в грудь сотрудника полиции на дороге

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы возбудил в отношении 35-летней местной жительницы уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника органов внутренних дел (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в ночь на 27 августа этого года по проезжей части улицы Чаадаева областного центра двигался квадроцикл без государственных номеров. Полицейские на служебном автомобиле потребовали водителя остановиться, но тот не стал этого делать и продолжил движение на улицу Складскую.

Через некоторое время водитель квадроцикла остановился. Сотрудники полиции выяснили, что транспортным средством управлял нетрезвый 40-летний житель Пензы, и предложили ему пройти в отдел полиции для разбирательства по административному правонарушению (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). Вскоре на месте происшествия появилась 35-летняя супруга этого водителя, которая стала возмущаться из-за задержания мужа.

Сотрудники полиции попросили женщину не нарушать общественный порядок, но в ответ она ударила ножом в грудь одного из них. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

Жительницу Пензы задержали, следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Павел Фролов