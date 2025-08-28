Бастрыкин затребовал доклад по делу о травме школьника в спортивном клубе Новороссийска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова повторно доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после травмирования 14-летнего мальчика в спортивном клубе Новороссийска. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

По данным ведомства, в январе текущего года подросток получил травму позвоночника и другие повреждения во время группового занятия. Для лечения требовалась госпитализация и оперативное вмешательство.

Мать ребенка утверждает, что травмирование произошло из-за халатности сотрудников клуба. Предыдущие обращения в органы якобы не привели к принятию мер.

Следственный комитет проводит комплекс следственных действий по делу. Контроль за исполнением поручения председателя СК России взят на себя центральным аппаратом ведомства.

Анна Гречко