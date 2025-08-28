В Челябинской области одобрили законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Депутаты законодательного собрания Челябинской области в первом чтении одобрили законопроект о штрафах за нарушение правил эксплуатации электросамокатов, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Закон определяет ответственность сервисов кикшеринга и арендаторов электросамокатов за неправильную парковку, езду в запрещенных для этого зонах и за отказ собственников перевозить транспортные средства на разрешенное место стоянки. Планируется, что для юридических лиц штрафы составят от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе в Челябинске провели испытания новой системы мониторинга передвижения электросамокатов, которая позволяет отслеживать маршруты, парковку транспортных средств, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения с определением оператора кикшеринга. Кроме того, в городе разметили места, где разрешено парковать самокаты.

Виталина Ярховска